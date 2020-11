‘Biden kreeg het nieuws van zijn kleinkinderen’

Joe Biden heeft het nieuws dat hij de 46e president van Amerika wordt, vernomen van zijn kleinkinderen. Een anonieme medewerker van Bidens campagneteam zegt dat tegen CNN.

Biden bracht zaterdag het grootste deel van de dag door met zijn familie in zijn huis in Wilmington in Delaware. En het waren zijn kleinkinderen die hem rond 11.30 uur (lokale tijd) informeerden dat de media hem zojuist tot winnaar hadden uitgeroepen.

Volgens NBC News zaten de kleinkinderen televisie te kijken toen het nieuws bekend werd, waarop ze „opa, we hebben gewonnen” riepen. Biden was op dat moment samen met zijn vrouw Jill in de achtertuin van het warme herfstweer aan het genieten.

Bidens oudste kleindochter Naomi plaatste op sociale media een foto van het moment dat de familie erachter kwam dat Biden Trump heeft verslagen. Daarop is een groepsknuffel te zien. „11.07.20”, was het enige dat Naomi erbij schreef.