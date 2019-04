Biden kandidaat voor presidentsverkiezing VS

De voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden heeft zich formeel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezing in 2020. De 76-jarige Democraat waarschuwt in een videoboodschap dat de „kernwaarden” van zijn land en de internationale reputatie van de VS op het spel staan.

Biden was voorheen de vicepresident onder Barack Obama. Hij opent nu frontaal de aanval op de opvolger van zijn voormalige politieke baas, de Republikein Trump. „Als we Donald Trump acht jaar in het Witte Huis geven, zal hij voor altijd en op fundamentele wijze het karakter van ons land veranderen.”

De politiek veteraan is niet de enige Democraat die het in 2020 namens zijn partij wil opnemen tegen Trump. Tal van partijgenoten hebben zich ook al gemeld en mogen het later in voorverkiezingen tegen elkaar opnemen. De voormalige vicepresident doet het momenteel goed in de peilingen.