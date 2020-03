Biden kan Sanders op grote achterstand zetten

Oud-vicepresident Joe Biden kan Bernie Sanders op een bijna beslissende achterstand zetten bij de Democratische voorverkiezingen dinsdag in de Amerikaanse staten Florida, Illinois, Ohio en Arizona. Biden leidt al in de tussenstand.

Sanders leek in een persconferentie vorige week aan te kondigen dat het dinsdag moet gebeuren voor hem. Het lijkt waarschijnlijk dat de senator uit Vermont opgeeft als hij weer een grote nederlaag lijdt. De afgelopen twee dinsdagen waren er ook voorverkiezingen in meerdere staten, beide dagen kwam Biden als grote winnaar uit de bus.

De voorverkiezingen worden overschaduwd door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De staten Georgia en Louisiana, waar later wordt gestemd, hebben besloten de stembusgang uit te stellen. Sanders en Biden vroegen zich tijdens het debat zondag af of het wel verstandig is om te stemmen in de vier staten. Alle campagnebijeenkomsten zijn geannuleerd.