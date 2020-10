Biden houdt opties rond Hooggerechtshof open in vragenuurtje

Joe Biden, de Democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, wil nog niet zeggen of hij meer rechters aan het Hooggerechtshof gaat toevoegen als president Trumps kandidaat voor de vacante zetel, Amy Coney Barrett, wordt benoemd. Biden deed die mededeling donderdag tijdens een vragenuurtje met kiezers in Philadelphia.

Als Coney Barrett de zetel van de onlangs overleden hoge rechter Ruth Bader Ginsburg inneemt, zijn zes van de negen rechters in ’s lands hoogste gerechtelijke instantie van conservatieve huize. Omdat hoge rechters in de Verenigde Staten voor het leven dienen, zal dat verstrekkende gevolgen hebben voor de politieke wind die daar de in de komende decennia waait.

Biden zei dat hij zijn opties open houdt, maar beloofde dat hij voor de verkiezingen op 3 november duidelijkheid geeft over zijn plannen met het Hooggerechtshof. Zijn antwoord zal afhangen van de manier waarop de Senaat, waarin de Republikeinen de meerderheid hebben, omgaat met de benoemingsprocedure. De overgrote meerderheid van de Republikeinse senatoren wil Coney Barrett nog voor het einde van de maand goedkeuren. Bidens plan „hangt ervan af in hoeverre ze dit er doorheen gaan drukken”, zei hij met verwijzing naar de Republikeinen in de Senaat.

De Democraten zijn van mening dat de winnaar van de komende verkiezingen zou moeten kiezen wie de vacante zetel in het Hooggerechtshof opvult. Door het overlijden van de progressieve hoge rechter Ruth Bader Ginsburg heeft president Donald Trump de kans om voor de derde keer een hoge rechter te benoemen en zo een forse conservatieve meerderheid in het hof te smeden.

Over het idee om in zo’n geval meer rechters aan het Hooggerechtshof toe te voegen, zei de gematigde Democraat Biden dat hij daar „geen fan” van is. Het aantal hoge rechters is al langer dan een eeuw ongewijzigd. De Republikeinen stellen dat het toevoegen van meer rechters ertoe zal leiden dat elke president rechters zal toevoegen om zich te verzekeren van een meerderheid in het Hooggerechtshof.

Aan progressieve zijde is bezorgdheid dat de benoeming van de oerconservatieve en diepgelovige Coney Barrett de mogelijkheid schept tot een abortusverbod. Tijdens hoorzittingen in de senaat deze week stelde de kandidate meermaals dat zij „geen agenda” heeft om het recht op abortus terug te draaien. Trump beloofde in zijn verkiezingscampagne in 2016 echter dat hij rechters zou benoemen die een abortusverbod zullen steunen.