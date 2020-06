Biden houdt geen grote campagnebijeenkomsten tijdens crisis

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden zal in aanloop naar de presidentsverkiezingen geen massale campagnebijeenkomsten houden tijdens de coronacrisis. Zijn tegenstrever Donald Trump heeft wel voor een groot publiek campagne gevoerd.

In zijn thuisbasis Wilmington in de staat Delaware zei Biden in een gesprek met verslaggevers dat hij het advies van dokters volgt om geen grote bijeenkomsten te houden. Hij is zelf nog niet getest op het coronavirus.

Het optreden van president Trump in deze crisis getuigt van een ā€˛historisch mismanagementā€¯, zei Biden. Als de president eerder had gehandeld, zou dat volgens hem veel zieken hebben gescheeld en zouden de economische gevolgen kleiner zijn geweest. De Democraat kwam met aangepaste plannen om de virusverspreiding te lijf te gaan. Zo zou er meer getest moeten worden en minstens 100.000 mensen ingehuurd moeten worden voor contactonderzoek van besmette personen. Als hij tot president gekozen zou worden, zou Biden de topexpert Anthony Fauci vragen om langer aan te blijven.

Trump heeft kritiek op zijn aanpak van de pandemie altijd weerlegd door erop te wijzen dat hij de grenzen met China en Europa heeft gesloten. Stijging van het aantal coronagevallen zou grotendeels toe te schrijven zijn aan meer testen.

In een dinsdag gepubliceerde poll ligt Trump 10 procent achter op Biden: 44 tegen 54 procent.