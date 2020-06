Biden hekelt ‘fotomoment’ van Trump

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft maandag fel uitgehaald naar president Donald Trump die eerder op de avond een harde aanpak van de relschoppers aankondigde. Biden had vooral kritiek op Trumps wandeling naar een nabijgelegen kerk voor een ‘fotomoment’. Kort daarvoor dreef de politie in Washington vreedzame demonstranten uiteen.

„Hij gebruik het Amerikaanse leger tegen het Amerikaanse volk. Hij liet traangas en rubberen kogels afvuren op vreedzame demonstranten. Voor een foto”, zei Biden op Twitter over zijn rivaal Trump. „Voor onze kinderen, voor de ziel van ons land, moeten we hem verslaan. Maar ik meen het als ik zeg dat we dit alleen samen kunnen doen.”