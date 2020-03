Biden heeft weer vertrouwen na winnen staten Super Tuesday

Oud-vicepresident Joe Biden heeft weer vertrouwen dat hij de Democratische presidentskandidaat kan worden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat zei hij in een toespraak op Super Tuesday, de dag dat er in veertien staten voorverkiezingen worden gehouden.

„Het is nog vroeg, maar het ziet er heel goed uit, stukken beter dan een paar dagen geleden”, aldus Biden. Hij gaat in de meeste staten aan de leiding. „Voor zaterdag werd mijn campagne doodverklaard, maar na South Carolina zijn we weer terug.”