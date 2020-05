Biden heeft stevige voorsprong op Trump

De herverkiezing van Donald Trump is allerminst zeker. In de peilingen staat hij ruim achter op zijn Democratische uitdager Joe Biden. Volgens het peilingmodel van het Reformatorisch Dagblad zegt 42 procent van de Amerikanen op de zittende president te zullen stemmen; 48 procent van de kiezers zou zich achter Biden scharen.

Ook in verschillende swing states –staten waar beide partijen kans maken op de overwinning– is het beeld voor Trump niet rooskleurig. Zo staat hij in Michigan, Pennsylvania en Wisconsin op achterstand. In 2016 wist Trump hier onverwacht te winnen, waardoor hij ook de algemene verkiezingswinst behaalde. Zonder deze drie staten is het voor de president vrijwel onmogelijk om Biden te verslaan.

Daarnaast is het ook spannend in bijvoorbeeld Florida, North Carolina en Ohio, eveneens swing states waar Trump in 2016 een overwinning boekte. De Democraten hebben hun pijlen echter niet alleen op de huidige swing states gericht. Zij hopen ook te verrassen in Arizona, Georgia en Texas, zuidelijke staten waar de afgelopen decennia altijd de Republikeinse kandidaat werd gekozen. In Texas hebben de Democraten zelfs voor het laatst gewonnen in 1976. Bidens kansen voor een overwinning in de olierijke staat zijn klein, maar in Georgia wijzen de peilingen erop dat de Democraten een serieuze kans maken.

Voorzichtig

Toch is Biden erbij gebaat voorzichtig te zijn. De verkiezingen zijn pas over een kleine zes maanden waarin nog veel kan veranderen. Zo had Hillary Clinton in 2016 een vergelijkbare voorsprong op Donald Trump en verloor zij uiteindelijk toch de verkiezingsstrijd. Bovendien wonen relatief veel potentiële kiezers van de president in swing states. Daardoor kon hij de verkiezingen in 2016 winnen, ondanks dat hij landelijk gezien bijna 3 miljoen stemmen minder kreeg.

Een derde gevaar voor Biden is dat hij geen aandacht krijgt in de media. Door de coronacrisis is president Trump dagelijks in het nieuws, terwijl Biden campagne moet voeren vanuit zijn huis in Delaware. Daardoor kan hij ook minder zwevende kiezers aanspreken. Desondanks zijn de peilingen duidelijk: voor Donald Trump ligt er een pittige uitdaging om herkozen te worden als president.