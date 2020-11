Biden heeft overwinning in zicht, Trump geeft nog niet op

De Democraat Joe Biden lijkt af te stevenen op een overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij gaat inmiddels aan kop in de cruciale staten Georgia en Pennsylvania. Als hij de meeste stemmen krijgt in die laatste staat, heeft hij de verkiezingen gewonnen.

Sommige Democraten lijken al in een overwinningsroes te verkeren. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi noemde haar partijgenoot alvast de „aankomende president”. Een woordvoerder van het campagneteam van Biden waarschuwde dat „indringers” uit het Witte Huis gezet kunnen worden, waarmee hij zinspeelde op wat zou kunnen gebeuren als president Trump weigert zijn verwachte nederlaag toe te geven.

Trump reageerde furieus op de binnenkomende verkiezingsresultaten, die er voor hem steeds somberder uit beginnen te zien. Hij beweert dat sprake is van fraude en dat de verkiezing wordt gestolen. Een naaste medewerker van de president zei tegen Fox News dat de president niet van plan is om op korte termijn op te geven.

Adviseurs geven de president tegenstrijdig advies, zegt die bron. Sommige medewerkers zouden Trump adviseren om zich te blijven inzetten om te garanderen dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. De president zal naar verwachting in meerdere staten aansturen op hertellingen.

Biden wacht daar mogelijk niet op. Hij gaat vrijdagavond een toespraak houden. Het gaat vermoedelijk om een overwinningsspeech, zeggen medewerkers tegen CNN. Voorwaarde zou wel zijn dat dan al duidelijk is dat de voormalige vicepresident de verkiezingen ook daadwerkelijk heeft gewonnen.

Alle ogen zijn ondertussen gericht op de cruciale ‘swing states’ waar nog geen kandidaat door media is uitgeroepen tot winnaar. Biden is volgens sommige media al verzekerd van 264 van de 538 kiesmannen, zes minder dan hij nodig heeft om president te worden. Andere media houden het op 253 kiesmannen, omdat ze de Democraat nog niet uit durven te roepen tot winnaar in Arizona.

Een overwinning in Pennsylvania zou Biden in elk geval de winst opleveren. In die staat zijn 20 kiesmannen te verdelen. Trump liep er aanvankelijk voor, maar daar kwam vrijdag verandering in. In de staat is nu ongeveer 96 procent van de stemmen geteld. Biden heeft volgens de laatste cijfers een voorsprong op Trump van ruim 13.000 stemmen.