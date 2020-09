Biden heeft aanzienlijke voorsprong op Trump

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden is de grote kanshebber om op 3 november 2020 tot president van de Verenigde Staten te worden gekozen. In de peilingen heeft hij een stevige voorsprong op Donald Trump.

Als de verkiezingen bij wijze van spreken honderd keer zouden worden gehouden, zou Biden volgens peilinganalysebureau FiveThirtyEight 76 keer winnen en Trump 24. De Republikein is dus niet kansloos, maar zal in de komende zeven weken hard aan de slag moeten om het gat met zijn Democratische tegenstander te dichten.

Nationaal gezien heeft Biden zo’n 7 procent voorsprong op Trump: 50,5 tegen 43,5 procent. In de zomer was dit verschil nog iets groter. Trump genoot begin augustus zelfs maar 41,5 procent steun.

Maar in de Verenigde Staten zeggen landelijke cijfers niet alles. Daar wordt namelijk per staat gestemd. Iedere staat vertegenwoordigt een aantal kiesmannen, afhankelijk van het inwonertal. Californië heeft er 55; het dunbevolkte Wyoming slechts 3. Met 270 kiesmannen heeft een kandidaat de meerderheid en is hij tot president verkozen. In de meeste staten is op voorhand duidelijk wie er wint, omdat daar vooral Democraten of Republikeinen wonen. Zodoende is Biden eigenlijk al zeker van 212 kiesmannen, Trump van 125.

In de staten waar beide kandidaten een kans maken, wordt de échte campagne gevoerd. Opvallend is dat Biden in vrijwel al deze staten op voorsprong staat. Zo is zijn voorsprong in Arizona momenteel ruim 4 procent, in Florida 2 procent, in Pennsylvania 5 procent en in Wisconsin 7 procent. In 2016 won Trump in deze vier staten. Zonder drie van deze vier staten te winnen, is een herverkiezing voor de Republikein ver weg. Op andere plaatsen heeft hij namelijk een nog grotere achterstand. Joe Biden mag zich met deze voorsprong echter nog niet rijk rekenen. Afgezien van Wisconsin, is het verschil met Trump kleiner dan de foutmarge van de peilingen. Dat betekent dat een Republikeinse overwinning in Arizona, Florida en Pennsylvania niet uitgesloten is.

Ook financieel staat Biden er beter voor. Beide kandidaten investeren momenteel honderden miljoenen in campagnespotjes en digitale advertenties. Alleen in Florida is er inmiddels zo’n 165 miljoen dollar aan reclame voor Biden en Trump uitgegeven. Aanvankelijk had de Republikein meer geld tot zijn beschikking, maar inmiddels zijn de rollen omgedraaid. In de maand augustus haalde Biden 360 miljoen dollar binnen, Trump ‘slechts’ 210 miljoen. De Democraat heeft daarmee een belangrijk voordeel ten opzicht van de zittende president.

Voor Trump is het daarom zaak zich extra goed te profileren tijdens de komende presidentiële debatten. Het eerste debat vindt plaats op 29 september. Joe Biden is geen bijzonder goed debater en verspreekt zich nog weleens. Trump zal erop azen om zijn tegenstander neer te zetten als een seniele, oude man.

Daarnaast heeft de Republikein nog altijd de sleutels van het Witte Huis in handen. Zijn aanpak van het coronavirus, de protesten over racisme en de economische crisis waarin de Verenigde Staten verkeren, zullen in de komende weken voor een belangrijk deel de uitkomst van de verkiezingen bepalen. Het geheugen van de kiezer is kort. Met enkele goede ingrepen van de zittende president is diens herverkiezing opeens een stuk dichterbij.