Biden haalt weer meer campagnegeld op dan Trump

Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump op dit moment achterligt op zijn rivaal Joe Biden in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in november, heeft hij niet te klagen over gebrek aan campagnegeld. De verkiezingskas van Trump en de Republikeinen haalde in het tweede kwartaal van dit jaar 266 miljoen dollar (236 miljoen euro) aan donaties op. Toch haalt Biden voor de tweede maand op rij meer geld op dan Trump.

In de maand juni alleen zamelden Trump en de Republikeinen 131 miljoen dollar in. Dat is het hoogste bedrag ooit in een maand opgehaald.

De Democratische presidentskandidaat en zijn partij zamelden in de maand juni voor de tweede maand op rij meer geld in dan de Republikeinen. Er kwam 141 miljoen dollar binnen in de campagnekas. In mei haalden de uitdagers van de president nog 80,8 miljoen dollar in voor de campagne voor de presidentsverkiezingen in november.

Daarmee haalde hij op maandbasis voor het eerst meer geld binnen dan zijn Republikeinse tegenstrever Donald Trump. De president moest het in mei stellen met 74 miljoen dollar.