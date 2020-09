Biden haalt recordbedrag aan donaties op: 364 miljoen dollar

Presidentskandidaat Joe Biden en zijn Democratische Partij hebben in augustus een recordbedrag aan donaties opgehaald. Het gaat volgens zijn campagneteam om ruim 364 miljoen dollar (308 miljoen euro).

Oud-vicepresident Biden noemt het opgehaalde bedrag „overweldigend”. Hij zei dat burgers die kleine bedragen overmaken, goed zijn voor ruim de helft van de donaties. „Meer dan 205 miljoen, zo’n 57 procent van het geld dat we ophaalden, kwam binnen via onlinedonaties door mensen als u, die 5, 10 of 20 dollar per keer bijdragen.”

Het vorige record voor het grootste maandbedrag aan donaties stond op naam van president Barack Obama, de voormalige politieke baas van Biden. Hij harkte volgens Amerikaanse media zo’n 193 miljoen dollar binnen in september 2008.

Kandidaten gebruiken de donaties om hun verkiezingscampagnes mee te financieren. Biden kreeg van journalisten de vraag wat hij precies gaat doen met de honderden miljoenen die hij ontvangt van aanhangers. „Zullen we uit eten gaan?”, grapte hij volgens nieuwssite Politico.

Ook de rivaal van de Democraat, president Donald Trump, heeft een goed gevulde oorlogskas. De president en zijn Republikeinse Partij haalden in juli 165 miljoen dollar op, meer dan de Democraten. Het is nog onduidelijk wat voor bedrag Trump in augustus kreeg toegestopt.