Biden haalt in augustus 150 miljoen dollar meer op dan Trump

President Trump heeft in augustus veel minder geld opgehaald voor zijn verkiezingscampagne dan zijn Democratische rivaal Joe Biden. De Republikeinse Partij en Trumps herverkiezingsteam melden dat ze gezamenlijk 210 miljoen dollar hebben opgehaald, waar Biden een recordbedrag van 364,5 miljoen bij elkaar verzamelde.

Dat laatste is het grootste bedrag ooit dat in een maand door een presidentskandidaat is opgehaald. Voor Trump was de Republikeinse Conventie van vorige maand een belangrijk evenement waarmee hij veel geld ophaalde. Toen werd in vier dagen tijd 76 miljoen dollar gedoneerd.

Trump zei dinsdag dat hij mogelijk eigen geld in zijn verkiezingscampagne gaat steken om de strijd met Biden op te voeren. Volgens persbureau Bloomberg zou hij in eigen kring hebben overlegd over een bedrag dat kan oplopen tot 100 miljoen dollar.

De campagne van Trump kostte tot nu toe meer dan 800 miljoen dollar. Vier jaar geleden droeg hij 66 miljoen dollar bij aan zijn campagne, maar dat een zittend president geld uitgeeft om herkozen te worden, is nog niet eerder voorgekomen.