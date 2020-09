Biden: geen mandaat benoemen hoge rechter midden in verkiezingen

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft in het eerste verkiezingsdebat gesteld dat president Donald Trump geen mandaat heeft om een nieuwe hoge rechter te benoemen omdat Amerikanen al gestemd hebben in de huidige verkiezingen. President Donald Trump zegt dat zijn presidentschap en de Republikeinse meerderheid in de Senaat hem wel degelijk een mandaat geeft.

Volgens Biden staat er veel op het spel met de benoeming van de zetel in het Hooggerechtshof die vrijkwam met de dood van hoge rechter Ruth Bader Ginsburg. Trumps kandidaat voor het Hooggerechtshof Amy Coney Barrett wil volgens Biden af van de zorgverzekeringswet Obamacare en het recht op abortus.

Nadat Trump en Biden allebei twee minuten hadden gesproken, ontspoorde het debat al snel doordat het onderwerp naar Obamacare verschoof. Beide kandidaten vielen elkaar geregeld in de rede en president Trump kwam al snel in botsing met debatmoderator Chris Wallace.

Trump noemde Obamacare „een ramp” en zei de zorgverzekeringswet te duur te vinden. „Alles wat Trump zegt is een leugen”, klaagde Biden.