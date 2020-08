Biden gaat campagne voeren in ‘swing states’

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft donderdag (lokale tijd) bekendgemaakt dat hij binnenkort persoonlijk campagne gaat voeren in zogenoemde ‘swing states’. Dat zijn Amerikaanse staten waarin het onzeker is of de Democraten of de Republikeinen de meeste stemmen krijgen. Het betekent een koerswijziging van Biden die vanwege de coronapandemie vooral thuis is gebleven.

„Ik ga naar Wisconsin en Minnesota. En breng tijd door in Pennsylvania en in Arizona. Maar we gaan het doen op een manier die volledig consistent is met verantwoordelijk zijn”, zei de 77-jarige Biden tegen verslaggevers. Hij beschreef zichzelf als een politicus die gedijt bij persoonlijke interactie.

Biden vertelde dat de eerste excursie naar de swing states, waar uit peilingen blijkt dat hij een lichte voorsprong heeft op president Donald Trump, zal plaatsvinden „na Labor Day.” De feestdag wordt dit jaar op 7 september gehouden.