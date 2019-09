Biden eventueel voor afzettingsprocedure Trump

Een van de voornaamste Democratische politici in de strijd om het leiderschap van de partij en de kandidatuur voor presidentschap van de VS, Joe Biden, wil eventueel een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Hij vindt dat er een afzettingsprocedure tegen de president moet komen als Trump blijft weigeren door het Congres opgevraagde informatie te geven over onder meer de Oekraïne-affaire. Volgens Biden kan het Congres niets anders doen dan de president afzetten als hij in strijd met de regels informatie weigert te geven.

Trump wordt ervan beschuldigd dat hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski in juli in een telefoongesprek heeft gedreigd toegezegde hulp te onthouden, als die geen onderzoek instelt naar de praktijken van Biden en diens zoon Hunter een jaar of vijf eerder in dat Oost-Europese land. Tal van Democraten zijn woedend en willen overgaan tot een formeel parlementair onderzoek naar de mogelijkheid van afzetting van Trump als start voor de procedure van ‘impeachement’.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, is daar huiverig voor omdat het politiek onverstandig zou zijn en de kans op een afzetting praktisch nul is. Maar volgens Amerikaanse media zou ze op een vergadering dinsdag haar verzet opgeven en rond 23.00 uur aankondigen dat de Democraten in het Huis een parlementair onderzoek naar de afzettingsprocedure willen beginnen.

Veel Democraten denken een zaak tegen Trump te hebben wegens belemmering van de rechtsgang en machtsmisbruik. Als besloten wordt tot een procedure komt er een onderzoek waarbij gedaagden onder ede worden verhoord. Van 157 van de 235 Democratische Huisleden is al bekend dat ze voor impeachment (afzetting) zijn.