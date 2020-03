Biden en Trump volgens peiling aan elkaar gewaagd

De strijd om het presidentschap van de Verenigde Staten kan op een nek-aan-nekrace uitdraaien tussen de Republikein Donald Trump en Joe Biden, die hoogstwaarschijnlijk de Democratische uitdager van het huidige staatshoofd wordt. In een zondag gepubliceerde peiling van ABC News en The Washington Post liggen Biden en Trump dicht bij elkaar.

Biden krijgt volgens de peiling de steun van 49 procent van de geregistreerde kiezers. Trump komt uit op 47 procent. Als het om de voorkeur gaat van alle Amerikanen die in principe stemrecht hebben, dus ook de niet-geregistreerde kiezers, scoort Trump 50 procent. Biden komt dan uit op 44 procent.

De kiezers hebben wat meer vertrouwen in Biden als het gaat om de gezondheidszorg en in Trump als het de economie betreft. Voor de peiling is aan de kiezers ook gevraagd in wie ze het meeste vertrouwen hebben voor de aanpak van de coronacrisis. Trump en Biden scoren op dit punt ongeveer even goed.