Biden en Trump nek-aan-nek in swing states

De verkiezingen in de Verenigde Staten blijven een nek-aan-nekrace. In cruciale staten als Wisconsin en Michigan ontlopen Joe Biden en Donald Trump elkaar amper, hoewel Biden wel lijkt uit of in te lopen.

In Wisconsin stond Biden een groot deel van de nacht achter op Trump, maar volgens verschillende media heeft hij daar inmiddels een voorsprong van zo’n 20.000 stemmen, met meer dan 95 procent van de stemmen geteld.

In Michigan had Trump een voorsprong van zo’n 200.000 stemmen, maar bij de laatste updates kwamen er veel stemmen uit grote stedelijke gebieden binnen en poststemmen, twee categorieën waar de Democraten een voordeel hebben. Trump staat daar nog maar enkele tienduizenden stemmen voor.

Ook Georgia en Pennsylvania kunnen nog beide kanten opgaan. Nog geen Amerikaans medium heeft zich aan een prognose gewaagd.