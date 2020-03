Biden en Sanders hekelen Trumps aanpak van coronavirus

Joe Biden en Bernie Sanders hebben tijdens een televisiedebat forse kritiek geuit op de wijze waarop de Amerikaanse president Donald Trump de uitbraak van het coronavirus te lijf gaat. De twee Democratische kandidaten, die samen uitvechten wie het in november opneemt tegen Trump tijdens de presidentsverkiezingen, vinden dat de president veel te laat de noodtoestand heeft uitgeroepen.

Voormalige vicepresident Biden zei bereid te zijn het leger in te zetten tegen het longvirus. „Dit lijkt op oorlog. En tijdens een oorlog doe je alles dat nodig is om voor onze mensen te zorgen.” Zijn plan is het leger lokale autoriteiten te laten helpen bij het bouwen van ziekenhuizen en het nemen van andere noodzakelijke maatregelen.

Sanders viel Trump ook hard aan. „We moeten deze president het zwijgen opleggen. Omdat hij het werk ondermijnt van artsen en wetenschappers die de Amerikanen proberen te helpen. Het is onaanvaardbaar om hem te horen praten over niet-feitelijke informatie.”