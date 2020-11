Biden dicht bij voordeur Witte Huis

De weg naar het Witte Huis blijkt vol hobbels en hindernissen. Een update van de stand waarmee Amerika donderdag wakker werd.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden lijkt het dichtst bij de dorpel van de presidentiële ambtswoning te zijn gekropen.

Stand

Om de overwinning te kunnen opeisen, moet een kandidaat 270 kiesmannen achter zich hebben. Joe Biden had woensdagavond meer kiesmannen binnengehaald dan Trump. Over het aantal verschillen de vooraanstaande persbureaus. Het door Trump vaak bekritiseerde CNN zei dat Biden wakker werd met de zekerheid dat hij 253 kiesmannen heeft en Trump 213. Fox News, dat Trump het meest welgezind is, meldde dat Biden inmiddels 264 kiesmannen heeft binnengehaald, terwijl Trump op 214 is blijven steken.

Kansen

Als de telling van CNN juist is, moet Biden nog een of twee staten binnenhalen om de eindstreep te halen. Maar Trump heeft ook nog een kans. Als hij zowel Georgia en Pennsylvania binnenhaalt, komt voor hem de overwinning alsnog in zicht.

Staten

Donderdagmorgen moest nog in de volgende staten worden geteld:

Pennsylvania (20 kiesmannen; nek-aan-nek)

Georgia (16; nek-aan-nek)

Arizona (11; nek-aan-nek)

North Carolina (15; neigt naar Trump)

Nevada (6; neigt naar Biden)

Alaska (3; veilig voor Trump)

Onrust

Met het wachten op de verkiezingsuitslag, groeit ook de onrust in het land. Aanhangers van Trump demonstreerden woensdagavond voor het verkiezingsbureau van het district Maricopa County en het parlementsgebouw van de staat Arizona, beide in de hoofdstad Phoenix. De demonstranten, sommigen zwaarbewapend, eisten dat het tellen van de stemmen zou doorgaan. In steden als New York, Washington en Los Angeles, organiseerde de linksgeoriënteerde groep ”Protect The Results” zo’n honderd protestbijeenkomsten.

Naar de rechter

Zowel Joe Biden als Donald Trump zei woensdag een groep juristen paraat te hebben als er naar hun oordeel ongeregeldheden plaatsvinden. Inmiddels zijn Trump en de Republikeinse Partij rechtszaken begonnen. Zowel in Georgia als in Pennsylvania wil Trump met de gang naar de rechter voorkomen dat de poststemmen die te laat zijn binnengekomen alsnog worden meegeteld. Hij eiste ook dat het tellen van de stemmen in Georgia wordt stilgelegd. In de cruciaal geachte swingstate Wisconsin (tien kiesmannen) is de Trump-campagne naar de rechter gestapt om een hertelling aan te vragen.

Congres

Bij de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten hun meerderheid vooralsnog weten te behouden, al is die wel geslonken ten opzichte van de stand van woensdag. De Democraten zijn zeker van 199 zetels; de Republikeinen hebben er 188. In een aantal staten moeten de uitslagen nog bekend worden. Om de meerderheid in het Huis te hebben, zijn 218 zetels nodig.

In de Senaat moet een partij voor een meerderheid 51 zetels hebben. Woensdagavond waren beide partijen zeker van 47 zetels.

Zie ook pagina 4-7 >>rd.nl/verkiezingenvs2020