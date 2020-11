Biden bouwt voorsprong in Georgia uit

Aankomend president Joe Biden heeft zijn voorsprong in de staat Georgia uitgebouwd. Volgens Edison Research en Fox News is de Democraat nu goed voor 49,5 procent van de stemmen, Republikein Donald Trump heeft 49,3 procent. Een verschil van ruim 10.000 stemmen na telling van 99 procent van de uitgebrachte stemmen. Zaterdagmorgen had hij een voorsprong van 7248 stemmen op zijn tegenstrever.

Georgia is goed voor 16 kiesmannen. Volgens de meeste media staat Biden nu op 279 kiesmannen, terwijl 270 nodig waren om de verkiezingen te winnen. Trump staat volgens verschillende media op 213 of 214 kiesmannen.

In sommige staten is nog geen winnaar bekend. Dat zijn Alaska, Georgia en North Carolina. Fox News heeft Biden al aangewezen als winnaar in de staat Arizona (11 kiesmannen). Veel andere media durven dat nog niet aan.