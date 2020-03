Biden blijft staten winnen aan begin Super Tuesday

De voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden blijft staten winnen aan het begin van Super Tuesday. Uit de exitpolls van CNN van de Democratische voorverkiezingen blijkt dat hij in Alabama als winnaar uit de bus komt. Dat is de derde overwinning van Biden.

Senator Bernie Sanders gaat aan de leiding in Texas, gevolg door Michael Bloomberg, die het daar ook goed lijkt te doen volgens de exitpolls. In Massachusetts gaat Biden aan de leiding, gevolgd door Sanders. Senator Elizabeth Warren staat in haar thuisstaat flink achter op Biden en Sanders.

In Maine staan Sanders en Biden dicht bij elkaar en kan nog geen winnaar worden bepaald op basis van de exitpolls. In Oklahoma en Tennessee liggen Biden, Sanders en Bloomberg dicht bij elkaar.

Kandidaten Tulsi Gabbard en Bloomberg hebben in Amerikaans Samoa hun eerste kiesmannen binnengehaald. Bloomberg wint daar waarschijnlijk, maar Gabbard heeft ongeveer 30 procent van de stemmen gekregen, waardoor ze zeker een ‘delegate’ krijgt.