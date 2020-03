Biden blijft Sanders vooralsnog nipt voor

Joe Biden blijft Bernie Sanders nipt voor bij de Democratische voorverkiezingen na het tellen van een deel van de stemmen. In veertien Amerikaanse staten werd dinsdag gestemd, op de zogeheten Super Tuesday.

Voormalig vicepresident Biden heeft dinsdag zeker 178 kiesmannen binnengehaald en naaste concurrent Sanders 153. De drie andere kandidaten hebben per persoon nog geen tien zogeheten delegates gewonnen.

Biden heeft in zeker acht staten gewonnen, Sanders staat vooralsnog op winst in vier staten. Hoeveel kiesmannen de senatoren in totaal krijgen, is nog niet bekend. Doordat Sanders Californië waarschijnlijk gaat winnen, zou hij in feite nog over Biden heen kunnen gaan, ondanks dat Biden in meer staten heeft gewonnen.