Biden bezorgd over buitenlandse inmenging verkiezingen

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden is ernstig bezorgd over nieuwe buitenlandse inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

In een uitgebreid statement waarschuwde hij deze week andere landen zich niet te bemoeien met de strijd om het Witte Huis. Mocht Biden worden gekozen, dan zal hij direct zijn presidentiële macht aanwenden om de daders zwaar te laten boeten voor eventuele inmenging door middel van onder meer economische sancties.

De zorgen van Biden zijn niet ongegrond. Tijdens de verkiezingen in 2016 zette Rusland een desinformatiecampagne op om Hillary Clinton te beschadigen. Daarbij werd er onder meer nepnieuws verspreid via sociale media en ingebroken in de systemen van de Democratische Partij. Speciaal aanklager Robert Mueller constateerde vorig jaar dat er systematische inmenging was geweest van de Russen bij de vorige verkiezingen.

Trollen

Ook in 2020 lijken de Russen weer invloed te willen uitoefenen op de verkiezingsuitslag. Zo zijn er opnieuw zogeheten ”trollen” actief op social media, nepaccounts die nepnieuws over onder andere Biden verspreiden. Deze trollen zijn gelinkt aan het Russische Internet Onderzoeksagentschap, de organisatie die verantwoordelijk is voor de desinformatiecampagne uit 2016.

De Democraten in het Amerikaanse Congres hebben recent gevraagd om een uitgebreide briefing van de FBI over het beschermen van de verkiezingen tegen buitenlandse inmenging. President Trump en zijn adviseurs maken zich minder zorgen. Ze ontkennen de buitenlandse inmenging niet, maar minimaliseren de dreiging wel. Ook bestrijden zij het idee dat eventuele inmenging in hun voordeel zou zijn.

Leden van Bidens campagneteam waarschuwen echter dat de Russen al bezig zijn om het fundament te leggen voor een aanval op de Democratische kandidaat. Ze zouden zich onder meer willen richten op diens zoon Hunter. Volgens Trump zou Biden als vicepresident geprobeerd hebben de positie van zijn zoon te verstevigen in diens rol als bestuurder van het Oekraïense gasbedrijf Burisma.

Deze beschuldigingen zijn tot op heden ongegrond gebleken, maar kunnen door Rusland wel worden gebruikt om Bidens geloofwaardigheid te beschadigen. Recent publiceerde een pro-Russische parlementariër uit Oekraïne al een video van 75 minuten waarin hij beweerde dat de familie Biden en hun adviseurs honderden miljoenen dollars aan smeergeld hadden ontvangen. Volgens het campagneteam is het een opmaat naar een frontale aanval op de Democraat dit najaar.

China

Wat hen extra bezorgd maakt, is dat president Trump heeft aangegeven geen probleem te hebben met het ontvangen van negatieve informatie van buitenlandse regeringen over Biden voor zijn herverkiezingscampagne. Volgens voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton vroeg de Republikein zelfs hulp aan China om opnieuw te worden gekozen. Vanuit het kamp van Trump wordt deze aantijging overigens in alle toonaarden ontkend.

Om zichzelf te beschermen, heeft de campagne van Biden besloten geen contacten met buitenlandse regeringsmedewerkers te hebben. Veel diplomaten vinden dit frustrerend. „Wij willen ons niet mengen in de verkiezingen, maar wel vast een relatie opbouwen”, stelde een diplomaat uit het Midden-Oosten tegen Politico. Voor het team van de Democratische kandidaat telt echter alleen transparantie, om zich te hoeden voor de schijn des kwaads. We moeten dit doen „vanwege de vergiftigde situatie die de president heeft gecreëerd”, aldus Bidens adviseur Antony Blinken.