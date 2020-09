Biden belt met Jacob Blake

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft donderdag gebeld met Jacob Blake, de man die eind augustus in de stad Kenosha door een agent in zijn rug werd geschoten. Biden zei donderdag tijdens een bijeenkomst in een kerk in Kenosha dat hij een kwartier met Blake had gesproken.

Na het schietincident braken dagenlange rellen uit in de stad in de noordelijke staat Wisconsin. Volgens zijn familie zal Blake vermoedelijk nooit meer kunnen lopen, maar Blake vertelde aan Biden dat hij „nooit zal opgeven”.

Eerder donderdag ontmoette Biden de vader van Blake, twee zusters en zijn broer op het vliegveld van Milwaukee, ruim 60 kilometer van Kenosha.

Dinsdag was Bidens tegenstrever Trump nog in Kenosha. Hij ontmoette geen verwanten van Blake, maar zegde de staat Wisconsin 42 miljoen dollar toe om de veiligheid te vergroten en de politie te versterken.