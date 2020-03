Biden belooft breuk met homobeleid van Trump

Als de Democraat Joe Biden in november verkozen wordt tot president dan kan de LGTB-gemeenschap rekenen op verdere uitbreiding van haar rechten. Biden wil een einde maken aan de ‘voorrechten’ van godsdienstige instellingen die om principiële redenen afwijzend staan tegenover de homoseksuele levenswijze.

In een plan dat Biden, vorige week openbaar maakte, geeft hij aan een verbod te zullen invoeren op therapieën die die bedoeld zijn om homoseksuelen en transgenders van hun leefwijze af te brengen. Op deze „omstreden conversietherapie” wil de Democraat een absoluut verbod omdat deze „zeer schadelijk en zeer onwetenschappelijk is en ze vaak leidt tot trauma’s.”

Daarnaast wil hij dat transgenders op onderwijsinstellingen en in openbare gelegenheden zelf mogen kiezen van welke toilet- en doucheruimte zij gebruik willen maken. Die maatregel was destijds al door president Obama genomen, maar Trump draaide die terug.

Ook belooft Biden dat de overheid in haar administratie een „derde geslacht" als optie biedt aan mensen die zichzelf niet als man of vrouw herkennen. Burgers mogen kiezen welk geslacht in hun paspoort vermeld wordt: man, vrouw of X.

Biden wil verder een einde maken aan het recht van religieuze instellingen voor adoptie die uit overtuiging geen kinderen willen plaatsen bij homoparen. President Trump heeft in november vorig jaar nog voorgesteld door middel van een bestuurlijke maatregel de subsidie aan deze instellingen te garanderen. Biden belooft de overheidsubsidie aan deze instellingen te beëindigen.

De Democraat steunt de Equality Act, waardoor discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit verboden wordt in openbare gelegenheden, onderwijs, federale financiering, werkgelegenheid, huisvesting en kredietverlening. Trump noemde deze wet „doordrenkt van schadelijk gif.”

Het plan zegt dat Biden op de eerste dag dat hij president is de maatregelen die de regering Obama nam om homo’s en transgenders „te laten leven in overeenstemming met hun identiteit” in ere te herstellen. Een groot deel van de maatregelen van Obama zijn de achterliggende jaren door de regering Trump teruggedraaid.