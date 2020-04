Biden: Andere aanpak coronacrisis nodig om Amerika te heropenen

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden vindt dat er een veel steviger plan nodig is om de coronacrisis in de Verenigde Staten het hoofd te bieden dan president Trump biedt. Volgens hem heeft de regering van Trump geen duidelijke nationale strategie om de ziekte onder controle te krijgen en Amerika weer voorzichtig te openen. Dat schrijft Biden in een opinieartikel in de New York Times.

Vernieuwend is het plan van Biden niet. Volgens de Democraat is het noodzakelijk dat de social distancing wordt gehandhaafd om de ziekte onder controle te krijgen. Daarnaast moet Trump volgens hem veel meer doen om zorgmedewerkers te bevoorraden met de juiste middelen om hun werk veilig en goed te doen. Tevens moet er meer geïnvesteerd worden in testcapaciteit. Biden verwijt de regering van Trump dat zij op dit terrein van begin af aan achter de feiten hebben aangelopen.

Zodra de ziekte onder controle is, ligt de prioriteit volgens Biden bij het heropenen van winkels en kantoren om de economie weer op gang te helpen. Dit zou hij doen in samenspraak met leiders uit de zakenwereld. Tegelijk moeten de ziekenhuizen er op voorbereid worden dat het coronavirus weer de kop kan opsteken en voldoende capaciteit hebben om dat op te vangen.

Het opinieartikel volgt kort na een telefoongesprek tussen de twee rivalen over de aanpak van de coronacrisis. Zowel Trump als Biden bestempelden dat als een goed gesprek, al waren ze het niet over alles eens. In het artikel neemt de Democraat een harder standpunt in. Dit is deels verklaarbaar omdat hij vrijwel niet meer aan bod komt in het nieuws. De aanpak van de coronacrisis heeft de aandacht voor de voorverkiezingen verdreven en in het bestrijden van de pandemie speelt Biden geen rol. Zijn kansen op het presidentschap zijn momenteel grotendeels afhankelijk van de aanpak van de coronacrisis door Trump.

Tegelijk biedt dat kansen voor Biden door de onvrede over de bestrijding door de regering. President Trump vond aanvankelijk de angst voor corona sterk overdreven, waardoor de Verenigde Staten pas later maatregelen troffen dan veel andere landen. Inmiddels is het land wereldwijd het zwaarst geraakt qua aantal besmettingen en doden. Afgelopen weekend stelde de belangrijkste Amerikaanse viroloog Anthony Fauci nog dat eerder ingrijpen door bijvoorbeeld social distancing duidelijk meer mensenlevens hadden kunnen redden. Dit kan hem mogelijk zijn baan kosten: Trump retweette enkele uren later een oproep om Fauci te ontslaan vanwege deze opmerkingen.