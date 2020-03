Biden aan kop in de meeste staten op Super Tuesday

Oud-vicepresident Joe Biden wint waarschijnlijk de Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Tennessee. Dat voorspelt The New York Times op basis van de eerste exitpolls. Virginia, Alabama en North Carolina gaan waarschijnlijk ook naar Biden en hij gaat aan de leiding in Oklahoma, Massachusetts, Arkansas en Minnesota.

Senator Bernie Sanders lijkt de grootste uitdager van Biden te worden. Hij gaat vooralsnog aan de leiding in zijn thuisstaat Vermont, Colorado en Texas. In de meeste staten is het nog te vroeg om een winnaar vast te stellen. In Maine gaat het bijvoorbeeld gelijk op.

Het is voor de Democratische kandidaten belangrijk hoeveel procent van de stemmen ze halen. Een kandidaat heeft minimaal 15 procent van de stemmen nodig om kiesmannen toebedeeld te krijgen.

In Californië wordt nog gestemd, daar worden de meeste kiesmannen verdeeld.