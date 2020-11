Biden aan kop in de laatste peilingen, twijfel over juistheid

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden staat in bijna alle peilingen voor op president Donald Trump. Dat was in 2016 ook het geval met Hillary Clinton, die de strijd uiteindelijk verloor van Trump. Veel peilers zeiden na 2016 hun methodes te hebben aangepast, maar sommige van hen twijfelen over hoe correct de huidige peilingen zijn.

Robert Cahaly, die in 2016 voorspelde dat Trump in belangrijke swing states als Pennsylvania en Florida zou winnen en uiteindelijk president zou worden, denkt ook nu dat andere peilers ernaast zitten en Trump uiteindelijk aan het langste eind trekt. Cahaly, die werkt bij de Trafalgar Group, een organisatie die peilingen doet, zegt tegen nieuwssite Politico. „Er zijn nog steeds veel verborgen Trump-stemmers. Mensen die daar niet voor durven uitkomen. Ik denk dat Trump de meeste kiesmannen binnenhaalt.”

Veel peilingbureaus hebben methodes van Cahaly overgenomen. Zo worden mensen niet meer alleen gevraagd wat ze zelf denken, maar ook wat bijvoorbeeld buren of familieleden denken en wat zij gaan stemmen. Ook is er gekozen voor andere methodes dan mensen thuis op te bellen of lange vragenlijsten toe te sturen. Door ondervraagden anonimiteit te geven en ze via internet in hun eigen tempo vragen te laten beantwoorden, hopen de peilers op eerlijkere antwoorden.

In de nationale peilingen staat Biden flink voor. Dat betekent dat de meeste mensen op de voormalig vicepresident zouden stemmen. Clinton kreeg in 2016 echter ook de meeste stemmen, maar Trump won de meeste kiesmannen, waar het uiteindelijk om gaat. Daarom zijn veel peilingen dit jaar meer gericht op de belangrijke swing states dan op landelijke cijfers.

Volgens The New York Times staat Biden in veel peilingen in de meeste zwaarbevochten staten voor. De krant heeft ook een extra tabel waarbij staat wat de uitslag zou zijn als de peilingen er net zo naast zitten als vier jaar geleden. Ook dan wint Biden de belangrijkste staten en zou hij de strijd om het Witte Huis ruim winnen, al is het verschil dan een stuk kleiner. De voorsprong van Biden op Trump in de peilingen is een stuk groter dan de voorsprong die Clinton had.