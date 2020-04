Bidden op parkeerplaats voor mensen in de zorg

Bidden en zingen voor de helden in de zorg. Dat doen duizenden Amerikaanse christenen op parkeerplaatsen van ziekenhuizen.

Op de parkleerplaats van het Carterville Medical Center, het grootste ziekenhuis in Cartersville in de staat Georgia, verzamelen zich elke dag, vroeg in de avond, honderden christenen. Zij komen daar samen om met elkaar te bidden en te zingen voor de artsen en verpleegkundigen die in het hospitaal werken. Als het werk het even toelaat, staat steeds een groep artsen en verpleegkundigen op het dakterras om te luisteren.

„We sluiten een cirkel van gebed rond het ziekenhuis”, zegt Craig Danumbski. Hij en twee plaatselijke predikanten hebben het initiatief genomen om dagelijks bij de ziekenhuizen in hun stad te bidden. „We kunnen trots zijn op onze zorgwerkers, maar dat is niet genoeg. We moeten voor hen bidden. Heel indringend bidden om kracht en hulp van God. Met ons gezang willen we hen moed inspreken. Dat hebben ze nodig.”

Verpleegkundige Michele Anderson, die al 26 jaar in het ziekenhuis werkt, zegt dit nog nooit te hebben meegemaakt. „Ik vind het geweldig om hier te werken. Het is ook heel zwaar, nu we een aantal coronapatiënten hebben die in kritieke toestand op de ic liggen. Maar als ik die biddende en zingende mensen buiten zie staan, weet ik dat we gedragen worden door het gebed.”

Het idee om op parkeerplaatsen te zingen en te bidden is inmiddels in tal van plaatsen in Amerika overgenomen. In een aantal steden wordt er op een vast moment van de dag een bidstond gehouden op parkeerplaatsen; elders is er permanent een groepje mensen bijeen om te zingen en te bidden. Soms staan de mensen buiten bij elkaar, soms blijven ze in hun auto zitten en luisteren ze met elkaar naar het gebed en de toespraak van een van de organisatoren die zich met een megafoon verstaanbaar maakt.

In New Orleans, de plaats die na New York het zwaarst is getroffen, houden enkele Afro-Amerikaanse kerken wekelijks een bidstond voor de werkers in de zorg. „De diensten worden in de kerk opgenomen en per video uitgezonden, zodat de artsen en verpleegsters, maar ook de patiënten die dat aankunnen, de boodschap kunnen horen”, zegt dominee Bill Golby. „We hebben Gods hulp keihard nodig.”

Het stoort de predikant dat in de Amerikaanse media zo badinerend wordt gedaan over de oproep vanuit het Witte Huis om vooral God om hulp te bidden. „Ik sprak deze week een arts die hier in een ziekenhuis werkt. Hij zei eerlijk dat hij nooit in God had geloofd. Maar nu, bij de coronapandemie, was zijn vraag: Bid voor ons. Ik kan de mensen niet helpen. Alleen God kan dat. Kijk, dat zeggen medici, die met de harde realiteit worden geconfronteerd.”