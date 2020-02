Bidden om einde 70-jarige ‘oorlog’ Korea

De Wereldraad van Kerken (WCC) lanceerde donderdag de internationale gebedscampagne ”We bidden. Vrede nu, beëindig de oorlog”. De campagne richt zich op het bereiken van vrede tussen Noord- en Zuid-Korea.

De secretaris-generaal van de raad, Olav Fykse Tveit, zei tijdens het evenement in Genève dat het een „waar getuigenis” is naar de rest van de wereld om te geloven in „vrede, verzoening en eenheid.”

De WCC roept op zeventig dagen te bidden –van 1 maart tot 15 augustus–, verwijzend naar de zeventig jaar dat er geen vrede is bereikt op het schiereiland.

In 1950 brak de Koreaanse Oorlog uitbrak, toen Noord-Korea Zuid-Korea binnenviel. Officieel is er nooit vrede gekomen tussen de beide landen, hoewel er in 1953 een wapenstilstand werd overeengekomen.