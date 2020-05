Bibliotheek New York publiceert ontbrekende stadsgeluiden

Straatlawaai of toeterende gele taxi’s? Het gekletter van bestek, gesprekken en gelach in een bomvol restaurant? Een metro vol mensen? Allemaal geluiden die doorgaans te horen zijn in New York, maar die inwoners van de miljoenstad moeten missen vanwege de coronacrisis. De stadsbibliotheek heeft ze verzameld en op de website gezet.

De „Missing Sounds of New York” is volgens de openbare bibliotheek van New York een „audio-liefdesbrief” aan de metropool. „Het is een afspeellijst met de geluiden van het normale New York. Geluiden die ontbreken in deze periode van thuisisolatie en New Yorkers missen”, aldus een woordvoerder van de bieb.