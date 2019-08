Biarritz week voor G7 al geheel op slot

Bijna een week voordat er de G7-top wordt gehouden, zit de Franse stad Biarritz al volledig op slot. Middenin het zomerseizoen is het hart van de badplaats afgesloten en gelden in andere delen verscherpte veiligheidsmaatregelen, meldt de krant Le Parisien.

De Franse president Emmanuel Macron kondigde in mei al aan dat de veiligheidsmaatregelen rond de top van een ongekend niveau zouden zijn. De autoriteiten vrezen dat gewelddadige antiglobalisten en anarchisten rellen willen veroorzaken, zoals ook eerder bij dergelijke topontmoetingen is gebeurd.

Geen enkele demonstratie is toegestaan in Biarritz en twee naastgelegen plaatsen. Circa tachtig organisaties hebben aangekondigd om in de Franse plaats Hendaye en het Spaanse Irún een „tegen-top” te houden.