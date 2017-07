„Bezwaren Hongarije en Slowakije ongegrond”

De bezwaren van Hongarije en Slowakije tegen de verplichting om asielzoekers uit Italië en Griekenland over te nemen, zijn ongegrond. De verspreiding van asielzoekers over de EU is een proportioneel middel om de twee mediterrane landen te helpen de migrantencrisis van 2015 te verwerken. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie woensdag.

De opinie van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt meestal opgevolgd door het hof, dat zich na de zomer uitspreekt. Hongarije en Slowakije waren naar het hof in Luxemburg gestapt nadat zij in september 2015 op een speciale ministerraad in Brussel over het verdelen van vluchtelingen tegen hadden gestemd, evenals Tsjechië en Roemenië. De meerderheid was voor en het plan om in twee jaar 120.000 vluchtelingen uit Italië en Griekenland via een quotaregeling te verspreiden werd aangenomen.

Hongarije en Slowakije wilden dat het hof dat besluit nietig zou verklaren omdat er geen legale basis zou zijn, er procedurele fouten waren gemaakt en het geen goed antwoord op de migrantencrisis is. Het hof wijst alle argumenten af.