Bezwaar langere schorsing Lagerhuis verworpen

Een rechtbank in Londen heeft een bezwaar van zakenvrouw en filantroop Gina Miller tegen het langer schorsen van het Lagerhuis door premier Boris Johnson verworpen. De rechtbank liet vrijdag weten dat Miller nog wel met de zaak naar het hooggerechtshof kan stappen.

Johnson maakte eind augustus bekend dat hij het Lagerhuis van midden september tot midden oktober zou schorsen. Dat is langer dan gebruikelijk. Critici van de premier stelden dat de parlementariërs daardoor minder tijd zouden krijgen om over de naderende brexit te debatteren. Voor Miller was dat reden om naar de rechtbank te stappen in een poging de langere schorsing van het parlement tegen te houden. Ze werd daarbij onder meer gesteund door voormalig premier John Major.