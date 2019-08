‘Bezorgdheid bij Veiligheidsraad om Kashmir’

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft achter gesloten deuren vergaderd over de crisis in Kashmir. De Chinese VN-gezant zei naderhand dat landen in de raad vinden dat India en Pakistan moeten afzien van eenzijdige acties die de spanning verder kunnen doen oplopen.

De vijftien leden tellende raad was bijeengekomen op verzoek van China en Pakistan. De aanleiding was het intrekken van de autonome status van het Indiase deel van het betwiste grensgebied.

De raad kwam na de bijeenkomst niet met een verklaring. Wel schetste de VN-ambassadeur van China wat is besproken. Volgens Zhang Jun bestaan er zorgen over de mensenrechtensituatie in Kashmir.

De Indiase VN-ambassadeur Syed Akbaruddin noemde de status van Kashmir een interne aangelegenheid. „We hebben geen behoefte aan internationaal bemoeials die ons vertellen wat we met onze levens moeten doen. We zijn met meer dan een miljard mensen.”