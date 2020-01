Bezorgde christen neemt deel aan protesten India

Tiendduizenden demonstranten in India protesteren tegen een nieuwe burgerschapswet die moslims discrimineert. Ook christenen zijn gealarmeerd over de koers die de regering vaart. De Indiase predikant Christopher David nam deel aan diverse protesten en brengt zondag samen met andere voorgangers een verklaring uit.

Met zijn 26 jaar lijkt de predikant van de Presbyterian Church in Bangalore prima te passen tussen de demonstranten. Veel studenten gaan de straat op om te protesteren tegen de nieuwe Citizenship Amendment Act (ACC). Deze wet van december vorig jaar maakt het voor minderheden uit Pakistan, Afghanistan en Bangladesh makkelijker om het Indiase staatsburgerschap te ontvangen, met uitzondering van moslims.

Sindsdien gaat er een golf van protest door het land. Ook een vernieuwde registratieplicht voor burgers en politiegeweld tegen studenten jagen de onvrede aan.

De protesten zijn voor David een „prachtig voorbeeld van wat India is, een pluralistische samenleving. Nu zien we voor het eerst dat christenen, moslims, hindoes, rijke en arme mensen, zich verenigen tegen wat wij zien als het einde van de Indiase republiek.”

Volgens tegenstanders gaat de nieuwe wet in tegen de seculiere grondwet van India die gelijke rechten aan iedereen toekent, ongeacht religie. Ook David beschouwt de ACC als „onconstitutioneel.” „India is een seculiere republiek, waar niemand mag discrimineren op basis van religie. Deze wet doet dat wel, helaas.”

Gealarmeerd

Veel christenen uit zijn omgeving zijn „extreem gealarmeerd”, zegt de predikant uit Bangalore. De christelijke minderheid is bang het volgende slachtoffer te worden van de hindoenationalistische politiek van president Modi, verklaart hij. Sinds de overheid een registratieplicht voor burgers introduceerde, het National Register of Citizens (NRC), moet iedere burger bewijzen een inwoner van India te zijn. „Ze laten echter niet weten welke documenten dat burgerschap bewijzen.”

Volgens David heerst er vooral onder arme minderheden in landelijke gebieden angst dat ze niet de juiste documenten bezitten en dat ze als illegaal worden bestempeld. „Deze registratieplicht, gecombineerd met de CAA, gebruikt de overheid om de demografie zo te wijzigen dat er een hindoestaat ontstaat”, zegt David. „Veel christenen zijn afkomstig uit die minderheden. Zij lijden dus het meest onder deze ontwikkelingen.”

Begin deze maand probeerde de overheid kerkleiders ertoe te bewegen de nieuwe burgerschapswet te steunen. Zij hebben echter openlijk gezegd dat niet te doen. Voor veel kerken is de wet tegen de principes en de ethiek van het christelijk geloof.

De Reformed Presbyterian Fellowship, een vereniging van presbyteriaanse kerken, komt daarom zondag, tijdens de Dag van de Republiek in India, met een verklaring, zegt David. Op deze dag worden opnieuw protesten verwacht.

Ook de predikant ging de straat en als zijn planning het toelaat blijft hij dat doen, zegt hij. „Omdat ik als christen geloof dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Daarmee hebben alle mensen een bepaalde waardigheid. De staat mag daarom niet fundamentele mensenrechten afnemen.”

Tijdens de protesten droeg David een bord met een citaat van Bonhoeffer waarmee hij de noodzaak om zijn stem te laten horen, benadrukt: ”Stilte oog in oog met het kwaad, is het kwaad. Niet spreken is spreken, niet handelen is handelen”. „Nu is het de tijd dat we ons moeten uitspreken. We mogen de overheid hier niet mee laten wegkomen”, zegt hij.

Of hij bang is? „Nee. God heeft het kwaad overwonnen. Die hoopvolle boodschap moeten we dicht bij ons hart houden, speciaal in deze donkere tijden.”

Wanneer hij tijdens de protesten vertelt dat hij predikant is, is men vaak verbaasd, zegt hij. „Dan leg ik uit waarom ik als christen tegen haat en discriminatie ben. Zo probeer ik te laten zien dat het christelijk geloof ook in deze moderne wereld nog steeds relevant is. Een boodschap van liefde en strijd tegen onrecht.”

Opschorten

Naast de protesten op straat dienden politieke partijen en verschillende organisaties uit het maatschappelijk middenveld meer dan 140 bezwaarschriften in bij het Indiase Hooggerechtshof. Zij eisten dat de controversiële wet wordt opgeschort. Woensdag liet het Hof echter weten dat niet te doen, maar de bezwaarschriften voor te leggen aan de regering.

Faizan Mustafa, een constitutioneel expert aan de universiteit van Hydarabad, noemt deze stap „allerminst positief” voor de demonstranten. „Had het Hof de wet opgeschort, dan waren alle protesten direct tot een einde gekomen”, zei hij tegen al-Jazeera.

De regerende Bharatiya Janata Partij lijkt echter niet van plan om de demonstranten tegemoet te komen. Het einde van de demonstraties is dus nog niet in zicht.