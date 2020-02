Mensen die in door het coronavirus getroffen regio’s in Noord-Italië zijn geweest, mogen in Vlaanderen 28 dagen geen bloed doneren. Het Vlaamse Rode Kruis heeft dit bekendgemaakt. Het gaat om de regio’s Emilia Romagna, Lombardije, Piemonte en Veneto.

Het Rode Kruis hanteert een uitstelbeleid voor donoren die de afgelopen maanden op reis buiten België gingen. Afhankelijk van waar ze verbleven, mogen donoren een bepaalde tijd geen bloed doneren.