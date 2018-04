Bezoek OPCW aan Douma vertraagd

Inspecteurs van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) gaan nog niet naar Douma, een voorstad van Damascus. Ze zouden daar woensdag onderzoek gaan verrichten, maar dat is uitgesteld omdat er volgens VN-beveiligers dinsdag geschoten werd. Het is niet duidelijk over wat voor schietpartij de veiligheidsmensen spraken.

Inspecteurs van de OPCW moeten proberen vast te stellen of er 7 april een gifgasaanval in de grotendeels verwoeste stad Douma is geweest. Rusland en Syri├ź bestrijden dat er gifgas is gebruikt.