Bezoek aan Taj Mahal mag maar drie uur duren

Een van de belangrijkste toeristische trekpleisters in India, de Taj Mahal, gaat de bezoekduur beperken om de enorme drukte tegen te gaan. Bezoekers mogen in het vervolg niet langer dan drie uur doorbrengen in het enorme witmarmeren mausoleum.

Op weekenddagen komen zeker 50.000 mensen af op de Taj Mahal, die is aangemerkt als UNESCO Werelderfgoed. „Sommige mensen brengen de hele dag door in de Taj”, zei een woordvoerder van de Indiase archeologische dienst tegen CNN. Met een beperkte bezoekduur hoopt de dienst de massa beter te reguleren.

De Taj Mahal is in de zeventiende eeuw gebouwd door de Mogolheerser sjah Jahan voor zijn derde vrouw Mumtaz Mahal, die in het kraambed was gestorven. Tegenwoordig komen zeven miljoen mensen per jaar op het monument af.