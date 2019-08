Bezem door top Amerikaanse gevangenissen

De directeur van de koepel van federale gevangenissen in de Verenigde Staten is uit zijn functie gezet. Het ontslag volgt op de zelfmoord van de Amerikaanse zakenman en verdachte van kindermisbruik Jeffrey Epstein in een cel in New York.

Minister van Justitie William Barr maakte maandag bekend dat directeur Hugh Hurwitz een andere taak krijgt. Hij wordt opgevolgd door Kathleen Hawk Sawyer, die de directeurspost al eerder vervulde van 1992 tot 2003. Onder de gevangeniskoepel vallen 122 gevangenissen en er werken 37.000 mensen.

Barr had eerder al geklaagd over „ernstige onregelmatigheden” in het detentiecentrum in New York en kondigde een grondig onderzoek naar de zaak aan. Vorige week werd de directeur van de gevangenis al overgeplaatst.