Bewoners springen uit brandende flat België

In Dottenijs hebben twee bewoners van een brandend appartement zichzelf in veiligheid kunnen brengen door een sprong uit hun flat. De twee kwamen vanaf de eerste verdieping terecht op een matras die zij zelf eerst naar beneden hadden gegooid. Ze bleven ongedeerd.

De brand brak zondagochtend uit, in een appartement op de eerste verdieping van een appartementencomplex in het Belgische dorpje, nabij Moeskroen. De brandweer kwam massaal ter plaatse. Het hele gebouw werd ontruimd. De materiële schade is aanzienlijk. Persoonlijk ongelukken deden zich niet voor.