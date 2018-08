Bewoners onder brug Genua niet naar huis

De meer dan driehonderd gezinnen die na de ineenstorting van de verkeersbrug in Genua zijn geëvacueerd, kunnen niet naar huis. Ook reddingswerkers van onder meer de brandweer hebben hun werk gestaakt bij een krakende pyloon van de verwoeste brug. Die lijkt het ook te gaan begeven.

De burgemeester van de stad, Marco Bucci, heeft al aangekondigd dat de bedreigde woningen gesloopt moeten worden, net als de restanten van de brug. Een pyloon en een stuk autosnelweg van 200 meter lang stortten dinsdag tijdens noodweer in. Rond de veertig mensen zijn om het leven gekomen doordat ze met hun auto of vrachtauto tientallen meters naar beneden vielen. Van de zestien gewonden in ziekenhuizen, zijn er twaalf levensgevaarlijk gewond.