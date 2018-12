Bewoners ‘krakende’ flat Sydney weer huis uit

De bewoners van een nieuw appartementencomplex in de Australische stad Sydney moeten tot hun ongenoegen hun woningen voor de tweede keer binnen een paar dagen verlaten. Het gaat om een voorzorgsmaatregel nadat sommige bewoners scheuren in de muren en verdachte geluiden hadden opgemerkt, meldde de Australische zender ABC donderdag. Op kerstavond moesten de bewoners van de Opal Tower om dezelfde reden hun appartementen uit.

Volgens berichten in de media hebben de autoriteiten een uitgebreid onderzoek geëist en zo de aanzet gegeven tot de nieuwe ontruiming van de wolkenkrabber. Volgens de eigenaar, het bedrijf Icon, is het gebouw „structureel gezond”. Desondanks kunnen de bewoners tot maximaal tien dagen in hotels worden ondergebracht, terwijl deskundigen het gebouw onderzoeken. Icon verzekert de bewoners dat zij worden gecompenseerd.