„Bewijs dat buitenland gifgasaanval pleegde”

Rusland heeft bewijs dat buitenlanders verantwoordelijk zijn voor de recente aanval met chemische wapens in de Syrische stad Douma. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft dat vrijdag gezegd, meldde het staatspersbureau Sputnik.

Volgens Lavrov was de chemische aanval het werk van veiligheidsdiensten van een land dat voorop gaat in een „campagne van Rusland-fobie”. Hij zei niet welk land hij op het oog had.

De relatie van Rusland met Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en andere westerse landen is momenteel zeer gespannen. De Amerikanen overwegen een aanval op Syrië als vergelding voor een chemische aanval door vermoedelijk het regime van president Bashar al-Assad. Moskou is een bondgenoot van Assad.

Verder houdt Groot-Brittannië Rusland verantwoordelijk voor de aanval met zenuwgas in Salisbury op oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia.