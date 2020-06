Bewegingsvrijheid inwoners Suriname verder ingeperkt

Inwoners van Suriname kunnen zich de komende twee weken minder vrij bewegen dan ze gewend zijn. Alleen voor urgente gevallen mogen ze hun huis verlaten. Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid, heeft dit zondagavond bekendgemaakt. De beperking van de bewegingsvrijheid was afgelopen vrijdag al aangekondigd, zondag is de invulling van totale lockdown geconcretiseerd.

De verscherping van de maatregelen is nodig om de explosieve groei van het aantal besmettingen van Covid-19 van de laatste week in te dammen. Zondag is het totaal aantal geregistreerde besmettingen gestegen van 100 naar 122, negen van hen zijn hersteld. Tot nu toe is één Surinamer overleden aan de gevolgen van de longziekte.

Het is de bedoeling dat de Surinamers de komende weken gespreid boodschappen doen. De eerste letter van de achternaam bepaalt wie op welke dag boodschappen mag doen. Woensdag en zondag blijven alle winkels dicht. Tijdens het winkelen moeten mensen verplicht een mondkapje dragen en de 1,5 meter afstand in acht nemen. Ook dienen ze zich te kunnen legitimeren. Noodzakelijke bezoeken aan ziekenhuizen, apotheken en de politie zijn wel toegestaan.

De politie zal maandag bekendmaken wie wanneer met zijn auto de weg op mag. Daarbij zal het kenteken leidend zijn, zo is de verwachting.

Mensen in financiële problemen kunnen een beroep doen op de overheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal pakketten met eerste levensbehoeften verstrekken aan inwoners die zich gemeld hebben voor noodhulp.