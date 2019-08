Beweging in coalitiegesprekken Italië

In de vastgelopen onderhandelingen tussen de Vijfsterrenbeweging (M5S) en de sociaaldemocraten in Italië lijkt weer beweging te komen. De sociaaldemocraten (PD) hebben geen veto uitgesproken tegen Giuseppe Conte als premier, zei de PD-fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Graziano Delrio, dinsdag. De PD-leiding kwam eind van de middag bijeen voor spoedoverleg.

De protestpartij M5S had de voor de ochtend geplande gesprekken met de centrumlinkse PD geannuleerd en wilde afdwingen dat het vorige regeringshoofd Conte ook een mogelijke coalitie tussen de Vijfsterrenbeweging en PD leidt. „Niets heeft schipbreuk geleden”, zei Delrio, kijkend naar de vermeend verbroken onderhandelingen.

President Sergio Mattarella begon dinsdag consultaties met alle parlementaire fracties. Deze zouden woensdagavond moeten eindigen. Daarna wordt een beslissing verwacht of PD en de sterren kunnen regeren of dat er nieuwe verkiezingen komen. De coalitie van de Vijfsterrenbeweging en de rechtse Lega is vorige week geklapt.