„Bewakers vervalsten rapporten over Epstein”

Bewakers hebben mogelijk rapporten vervalst waarin staat dat ze Jeffrey Epstein in zijn cel hebben gecontroleerd. Dat meldt CBS News op basis van een bron dichtbij het onderzoek naar de zelfmoord van de omstreden miljardair.

Meerdere bronnen vertelden CBS News dat de celgenoot van Epstein in het Metropolitan Correctional Center in New York afgelopen vrijdag op borgtocht vrijkwam, waardoor Epstein de dag voor zijn dood alleen in zijn cel bleef. Een andere bron die bekend is met het onderzoek zei dat Epstein een tot twee uur voordat hij werd gevonden, dood was.

Epstein, die werd vastgehouden wegens aanklachten van seksueel misbruik, werd ongeveer een week na een poging zichzelf op te hangen op 23 juli van extra toezicht afgehaald.