Bewakers Amerikaanse basis Afghanistan gedood

Onbekenden hebben dinsdag acht Afghaanse beveiligers gedood die op weg waren naar hun werk op de grootste Amerikaanse militaire basis in Afghanistan. Twee andere bewakers raakten gewond, zei de gouverneur van Bagram, het district buiten de hoofdstad Kabul waar de basis ligt.

De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. De Taliban voeren regelmatig aanvallen uit op de basis. Meestal nemen ze patrouilles onder vuur of schieten ze raketten af. Door een bomexplosie op de basis zelf kwamen in november vier Amerikaanse militairen om het leven.