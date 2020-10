De politie in Duitsland heeft woensdagochtend bij een actie bij een evenementorganisatie een of meerdere mensen bevrijd. Volgens de politie werden die tegen hun wil vastgehouden in een pand in de plaats Goch, net over de grens ten zuidoosten van Nijmegen.

De achtergronden zijn niet duidelijk maar volgens de politie gaat het om mensen die „in relatie staan tot een religieuze gemeenschap” die op het terrein „diverse evenementen” organiseerden. Er is een persoon meegenomen voor verhoor.